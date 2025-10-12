Stabil seger för Surahammar – som nollade Sundsvall
- Surahammar vann med 2–0 mot Sundsvall
- Adam Karlsson gjorde två mål för Surahammar
- Surahammar nu 14:e, Sundsvall på sjunde plats
Surahammar gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Sundsvall i hockeyettan norra. Matchen slutade med en klar seger för Surahammar, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Surahammar–Sundsvall – mål för mål
Den första perioden slutade mållös. 12.18 in i andra perioden gjorde Surahammar 1–0. Målskytt var Adam Karlsson assisterad av Albin Pettersson. 17.48 in i tredje perioden slog Adam Karlsson till återigen framspelad av Sebastian Ehrencrona och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Surahammar ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall ligger på sjunde plats.
I nästa omgång har Surahammar Vallentuna borta i Vallentuna Ishall, onsdag 15 oktober 19.00. Sundsvall spelar hemma mot Falu IF söndag 19 oktober 16.00.
Surahammar–Sundsvall 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena
Andra perioden: 1–0 (32.18) Adam Karlsson (Albin Pettersson).
Tredje perioden: 2–0 (57.48) Adam Karlsson (Sebastian Ehrencrona).
Nästa match:
Surahammar: Vallentuna Hockey, borta, 15 oktober
Sundsvall: Falu IF, hemma, 19 oktober
