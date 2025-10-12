Stabil seger för Surahammar – som nollade Sundsvall

Surahammar vann med 2–0 mot Sundsvall

Adam Karlsson gjorde två mål för Surahammar

Surahammar nu 14:e, Sundsvall på sjunde plats

Surahammar gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Sundsvall i hockeyettan norra. Matchen slutade med en klar seger för Surahammar, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Surahammar–Sundsvall – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 12.18 in i andra perioden gjorde Surahammar 1–0. Målskytt var Adam Karlsson assisterad av Albin Pettersson. 17.48 in i tredje perioden slog Adam Karlsson till återigen framspelad av Sebastian Ehrencrona och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Surahammar ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall ligger på sjunde plats.

I nästa omgång har Surahammar Vallentuna borta i Vallentuna Ishall, onsdag 15 oktober 19.00. Sundsvall spelar hemma mot Falu IF söndag 19 oktober 16.00.

Surahammar–Sundsvall 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Andra perioden: 1–0 (32.18) Adam Karlsson (Albin Pettersson).

Tredje perioden: 2–0 (57.48) Adam Karlsson (Sebastian Ehrencrona).

Nästa match:

Surahammar: Vallentuna Hockey, borta, 15 oktober

Sundsvall: Falu IF, hemma, 19 oktober