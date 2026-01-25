Stabil seger för Sundsvall – som nollade Wings Arlanda

Sundsvall vann med 2–0 mot Wings Arlanda

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Johan Lindholm avgjorde för Sundsvall

Två egna mål räckte mot Wings Arlanda. Sundsvall tog hem segern borta mot Wings Arlanda i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Sundsvall höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Wings Arlanda–Sundsvall – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

0.11 in i andra perioden spräckte Sundsvall nollan genom Johan Lindholm. Efter 17.44 i andra perioden slog Martin Arpe till framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm och gjorde 0–2.

I tredje perioden höll Sundsvall i sin 2–0-ledning och vann.

Wings Arlanda stannar därmed på 17:e plats och Sundsvall på andra plats i tabellen.

Wings Arlanda tar sig an Falu IF i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Sundsvall möter Lindlöven borta lördag 31 januari 16.00.

Wings Arlanda–Sundsvall 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (20.11) Johan Lindholm, 0–2 (37.44) Martin Arpe (Emil Lindblom, Johan Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 4-0-1

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Falu IF, hemma, 28 januari 19.00

Sundsvall: Lindlövens IF, borta, 31 januari 16.00