Stabil seger för Strömsbro – höll nollan mot Lindlöven J18
Följ HockeySverige på
Google news
- Strömsbro segrade – 2–0 mot Lindlöven J18
- Melvin Gustafsson avgjorde för Strömsbro
- Strömsbros starka defensiv briljerade
Strömsbro höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr. Matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).
Strömsbro–Lindlöven J18 – mål för mål
Strömsbro tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Melvin Gustafsson på pass av Rasmus Hörnqvist Karl och Alexander Dahlund.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 8.46 in i tredje perioden slog Noah Lahtinen till framspelad av Victor Nilsson och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
I nästa match, torsdag 18 september 19.00, har Strömsbro VIK Hockey borta i ABB Arena Nord, medan Lindlöven J18 spelar hemma mot Borlänge.
Strömsbro–Lindlöven J18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
U18 regional väst herr, NickBack Arena
Första perioden: 1–0 (4.24) Melvin Gustafsson (Rasmus Hörnqvist Karl, Alexander Dahlund).
Tredje perioden: 2–0 (48.46) Noah Lahtinen (Victor Nilsson).
Nästa match:
Strömsbro: VIK Västerås HK, borta, 18 september
Lindlöven J18: Borlänge HF, hemma, 18 september
Den här artikeln handlar om: