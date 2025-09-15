Stabil seger för Strömsbro – höll nollan mot Lindlöven J18

Strömsbro segrade – 2–0 mot Lindlöven J18

Strömsbro höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr. Matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

Strömsbro–Lindlöven J18 – mål för mål

Strömsbro tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Melvin Gustafsson på pass av Rasmus Hörnqvist Karl och Alexander Dahlund.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 8.46 in i tredje perioden slog Noah Lahtinen till framspelad av Victor Nilsson och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

I nästa match, torsdag 18 september 19.00, har Strömsbro VIK Hockey borta i ABB Arena Nord, medan Lindlöven J18 spelar hemma mot Borlänge.

Strömsbro–Lindlöven J18 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (4.24) Melvin Gustafsson (Rasmus Hörnqvist Karl, Alexander Dahlund).

Tredje perioden: 2–0 (48.46) Noah Lahtinen (Victor Nilsson).

