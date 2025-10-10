Stabil seger för Strömsbro 2 – höll nollan mot Valbo HC 2
- Seger för Strömsbro 2 med 3–0 mot Valbo HC 2
- Melvin Waern Eriksson matchvinnare för Strömsbro 2
- Valbo HC 2 nu sjätte, Strömsbro 2 på femte plats
Strömsbro 2 höll nollan och vann på bortaplan mot Valbo HC 2 i U18 Div 1 västra A herr. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).
Det var första segern för Strömsbro 2, efter 2–6 mot Hudiksvall i premiären.
Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nästa för Strömsbro 2
Melvin Waern Eriksson gjorde 1–0 till Strömsbro 2 efter tio minuter på pass av William Aflarenko och Troy Nordli. Efter 5.34 i andra perioden slog Ture Ageflod till framspelad av Edward Von Haartman och Hjalmar Smedberg och gjorde 0–2. Till slut kom också 0–3-målet genom Arvid Boëthius framspelad av Wille Winberg efter 18.48 i tredje perioden.
Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Testebo Arena.
I nästa match möter Valbo HC 2 Huge/Skutskär borta och Strömsbro 2 möter Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 14.00.
Valbo HC 2–Strömsbro 2 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena
Första perioden: 0–1 (10.20) Melvin Waern Eriksson (William Aflarenko, Troy Nordli).
Andra perioden: 0–2 (25.34) Ture Ageflod (Edward Von Haartman, Hjalmar Smedberg).
Tredje perioden: 0–3 (58.48) Arvid Boëthius (Wille Winberg).
Nästa match:
Valbo HC 2: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 12 oktober
Strömsbro 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 12 oktober
Den här artikeln handlar om: