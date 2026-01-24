Stabil seger för Rönnäng – som nollade Järnbrotts HK

Rönnäng segrade – 5–0 mot Järnbrotts HK

John Hermansgård avgjorde för Rönnäng

Tredje raka förlusten för Järnbrotts HK

Rönnäng höll nollan och vann på bortaplan mot Järnbrotts HK i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–2, 0–1).

Varberg nästa för Rönnäng

John Hermansgård gjorde 1–0 till Rönnäng efter 9.11 på passning från William Larsson. 0–2 kom efter 10.37 genom Lucas Flyckt efter förarbete från John Hermansgård och Arthur Olsson.

Efter 25 sekunder i andra perioden nätade John Hermansgård på nytt framspelad av Lucas Flyckt och gjorde 0–3. Lucas Flyckt gjorde dessutom 0–4 efter 6.08 på pass av Karl Ivarsson.

Efter 10.26 i tredje perioden gjorde Joel Johansson-Dalberg också 0–5 efter pass från John Hermansgård.

John Hermansgård gjorde två mål för Rönnäng och två assist och Lucas Flyckt stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järnbrotts HK på åttonde och sista plats och Rönnäng på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Järnbrotts HK och Rönnäng den här säsongen. Rönnängs IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Järnbrotts HK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 31 januari möter Järnbrotts HK Alingsås borta i Nolhaga Ishall 14.00 medan Rönnäng spelar hemma mot Varberg 17.30.

Järnbrotts HK–Rönnäng 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (9.11) John Hermansgård (William Larsson), 0–2 (10.37) Lucas Flyckt (John Hermansgård, Arthur Olsson).

Andra perioden: 0–3 (20.25) John Hermansgård (Lucas Flyckt), 0–4 (26.08) Lucas Flyckt (Karl Ivarsson).

Tredje perioden: 0–5 (50.26) Joel Johansson-Dalberg (John Hermansgård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 1-1-3

Rönnäng: 2-1-2

Nästa match:

Järnbrotts HK: Sörhaga/Alingsås, borta, 31 januari 14.00

Rönnäng: Varberg HK, hemma, 31 januari 17.30