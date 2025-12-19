Stabil seger för Ottawa som höll nollan mot Pittsburgh

Ottawa vann med 4–0 mot Pittsburgh

Ottawas Brady Tkachuk tvåmålsskytt

Andra raka segern för Ottawa

Ottawa vann klart på hemmaplan mot Pittsburgh i NHL. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Brady Tkachuk gjorde två mål för Ottawa

Brady Tkachuk gjorde 1–0 till Ottawa efter bara 2.16 framspelad av Drake Batherson och Tim Stutzle.

Efter 1.34 i andra perioden nätade David Perron framspelad av Jordan Spence och Drake Batherson och gjorde 2–0.

Claude Giroux gjorde dessutom 3–0 efter 4.50 på pass av Michael Amadio och Ridly Greig.

Ottawa gjorde också 4–0 genom Brady Tkachuk efter pass från Nick Jensen och Nikolas Matinpalo efter 13.55 i tredje perioden.

Ottawa har tre segrar och två förluster och 18–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pittsburgh har fem förluster och 15–25 i målskillnad.

I nästa match möter Ottawa Chicago hemma på lördag 20 december 21.00. Pittsburgh möter Montreal söndag 21 december 01.00 borta.

Ottawa–Pittsburgh 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (2.16) Brady Tkachuk (Drake Batherson, Tim Stutzle).

Andra perioden: 2–0 (21.34) David Perron (Jordan Spence, Drake Batherson), 3–0 (24.50) Claude Giroux (Michael Amadio, Ridly Greig).

Tredje perioden: 4–0 (53.55) Brady Tkachuk (Nick Jensen, Nikolas Matinpalo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-0-2

Pittsburgh: 0-2-3

Nästa match:

Ottawa: Chicago Blackhawks, hemma, 20 december 21.00

Pittsburgh: Montreal Canadiens, borta, 21 december 01.00