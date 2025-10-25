Stabil seger för Nässjö – höll nollan mot Guts/Valdemarsvik

Seger för Nässjö med 5–0 mot Guts/Valdemarsvik

Nässjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Eriksson matchvinnare för Nässjö

Nässjö vann på bortaplan mot Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–2, 0–3).

Segern var Nässjös fjärde på de senaste fem matcherna.

Guts/Valdemarsvik–Nässjö – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 6.40 in i andra perioden gjorde Nässjö 1–0. Målskytt var Oscar Eriksson framspelad av Liam Lager och Adam Hassan Johansson.

Efter 8.24 i andra perioden slog Wilmer Bellander till framspelad av Sigge Eriksson och gjorde 0–2.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Liam Lager, Viktor Svanberg och Casper Lönn.

Lagens första möte för säsongen vann Nässjö HC med 12–1.

Nästa motstånd för Guts/Valdemarsvik är Vita Hästen J20. Lagen möts fredag 31 oktober 19.20 i Arena Grosvad. Nässjö tar sig an Vita Hästen J20 hemma tisdag 28 oktober 19.40.

Guts/Valdemarsvik–Nässjö 0–5 (0–0, 0–2, 0–3)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Andra perioden: 0–1 (26.40) Oscar Eriksson (Liam Lager, Adam Hassan Johansson), 0–2 (28.24) Wilmer Bellander (Sigge Eriksson).

Tredje perioden: 0–3 (45.46) Casper Lönn (Noel Johansson, Sigge Eriksson), 0–4 (51.21) Liam Lager, 0–5 (58.22) Viktor Svanberg (Adam Hassan Johansson, Rasmus Stoméus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4

Nässjö: 4-0-1

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: HC Vita Hästen, hemma, 31 oktober

Nässjö: HC Vita Hästen, hemma, 28 oktober