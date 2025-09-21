Stabil seger för Nacka – som nollade SDE

Nacka vann med 3–0 mot SDE

Nacka höll nollan när laget vann på hemmaplan mot SDE i U18 regional öst herr. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Flemingsberg nästa för Nacka

Den första perioden slutade mållös. Det var först 14.16 in i andra perioden som Nacka tog ledningen genom Oliver Hammerman på pass av Hugo Mikaelsson och William Kolm.

I tredje perioden gjorde Nacka 2–0 efter 6.21 genom Otto Gregersen framspelad av Erik Lanestrand. Och med bara 2.22 kvar satte Simon Ingelsson 3–0 på pass av Oliver Hammerman och Hugo Mikaelsson.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. SDE är sist, på tolfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 25 september. Då möter Nacka Flemingsberg i Visättra Ishall 19.40. SDE tar sig an Brinken hemma 20.10.

Andra perioden: 1–0 (34.16) Oliver Hammerman (Hugo Mikaelsson, William Kolm).

Tredje perioden: 2–0 (46.21) Otto Gregersen (Erik Lanestrand), 3–0 (57.38) Simon Ingelsson (Oliver Hammerman, Hugo Mikaelsson).

