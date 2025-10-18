Stabil seger för Nacka som höll nollan mot IK Göta

Nacka vann med 5–0 mot IK Göta

Fabian Alm matchvinnare för Nacka

Femte raka förlusten för IK Göta

Nacka vann klart på bortaplan mot IK Göta i U20 region öst herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–2, 0–1).

IK Göta–Nacka – mål för mål

Nacka tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Nacka starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål i slutet av perioden av Emil Eneqvist och Elliot Elnegård. Nacka gjorde också 0–5 genom Emil Eneqvist på pass av Storm Aho-Schjölin och Edwin Malmgren efter 18.19 i tredje perioden. Målet var Emil Eneqvists femte i U20 region öst herr.

IK Göta har fem förluster och 6–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har två vinster och tre förluster och 14–11 i målskillnad.

IK Göta stannar därmed på åttonde plats och Nacka på sjunde plats, i tabellen.

Den 22 november möts lagen återigen, då i Nacka Ishall.

Lördag 25 oktober möter IK Göta Huddinge hemma 17.30 och Nacka möter Tyresö Hanviken J20 hemma 13.00.

IK Göta–Nacka 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (8.43) Fabian Alm, 0–2 (17.29) Fabian Alm.

Andra perioden: 0–3 (34.06) Emil Eneqvist (Elliot Elnegård, Albin Ekeblom), 0–4 (36.46) Elliot Elnegård (Storm Aho-Schjölin, Wille Lönn Hernborg).

Tredje perioden: 0–5 (58.19) Emil Eneqvist (Storm Aho-Schjölin, Edwin Malmgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 0-2-3

Nacka: 2-1-2

Nästa match:

IK Göta: Huddinge IK, hemma, 25 oktober

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 25 oktober