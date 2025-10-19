Stabil seger för Mörrum – som nollade Grums

Mörrum vann med 2–0 mot Grums

Rasmus Leijonhielm matchvinnare för Mörrum

Grums nu 20:e, Mörrum på 15:e plats

Mörrum höll nollan när laget vann på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

– Svårt att vinna när man gör noll mål. Tycker vi skapar tillräckligt mycket under andra halvan av matchen för att göra både ett och två mål. Men ett alldeles för svagt powerplay gör att vi får med oss noll poäng, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds, efter matchen.

Mjölby nästa för Mörrum

Den första perioden slutade 0–0. 6.42 in i andra perioden gjorde Mörrum 1–0 genom Rasmus Leijonhielm framspelad av Kevin Engvall och Alexander Sandberg. Fabian Hellström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 34 sekunder kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

Grums har en vinst och fyra förluster och 5–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mörrum har två vinster och tre förluster och 7–16 i målskillnad.

Det här betyder att Mörrum ligger på 15:e plats i tabellen och Grums är på 20:e och sista plats.

Den 18 januari möts lagen återigen, då i Jössarinken.

Grums tar sig an Vita Hästen i nästa match borta fredag 24 oktober 19.00. Mörrum möter Mjölby hemma lördag 25 oktober 16.00.

Grums–Mörrum 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (26.42) Rasmus Leijonhielm (Kevin Engvall, Alexander Sandberg).

Tredje perioden: 0–2 (59.26) Fabian Hellström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Mörrum: 2-0-3

Nästa match:

Grums: HC Vita Hästen, borta, 24 oktober

Mörrum: Mjölby HC, hemma, 25 oktober