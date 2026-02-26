Stabil seger för Modo Hockey – höll nollan mot Djurgården

Seger för Modo Hockey med 2–0 mot Djurgården

Maja Åkerlund avgjorde för Modo Hockey

14:e segern för Modo Hockey

Modo Hockey höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Djurgården i SDHL. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Det här var femte gången den här säsongen som Modo Hockey höll nollan.

Djurgården nästa för Modo Hockey

Första perioden blev mållös.

Det var först 2.01 in i andra perioden som Modo Hockey tog ledningen genom Maja Åkerlund framspelad av Courtney Vorster.

12.33 in i tredje perioden slog Vendula Pribylova till på pass av Maja Åkerlund och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Med en omgång kvar är Modo Hockey på femte plats i tabellen medan Djurgården är på sjunde plats.

Lagen möts igen i Hägglunds Arena fredag 27 februari 19.00.

Modo Hockey–Djurgården 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (22.01) Maja Åkerlund (Courtney Vorster).

Tredje perioden: 2–0 (52.33) Vendula Pribylova (Maja Åkerlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-2-1

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 27 februari 19.00

Djurgården: Modo Hockey, borta, 27 februari 19.00