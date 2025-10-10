Stabil seger för Mjölby – som nollade Grums

Mjölby segrade – 4–0 mot Grums

Arvid Pousette avgjorde för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Mjölby höll nollan och vann på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–1, 0–1).

– Mjölby är bästa laget vi mött i år. En tung maskin och bränner man så mycket klara chanser som vi gör så blir det tufft. Bara att ladda om för ny match på söndag, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds efter matchen.

Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.

Grums–Mjölby – mål för mål

Mjölby tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 8.26 i andra perioden slog Sebastian Lundman till framspelad av Adam Sikl och August Hummer och gjorde 0–3. Till slut kom också 0–4 genom Christoffer Rapp framspelad av William Strand och Edvin Lundqvist efter 7.56 i tredje perioden.

Grums står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Mjölby har sex poäng efter tre matcher.

Lagen möts på nytt i ProTrain Arena den 23 november.

Nästa motstånd för Grums är Tingsryd. Mjölby tar sig an Järfälla hemma. Båda matcherna spelas söndag 12 oktober 16.00.

Grums–Mjölby 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (2.43) Arvid Pousette (Adam Sikl, Olle Henell), 0–2 (19.51) August Hummer (Sebastian Lundman, Philip Dimtrén).

Andra perioden: 0–3 (28.26) Sebastian Lundman (Adam Sikl, August Hummer).

Tredje perioden: 0–4 (47.56) Christoffer Rapp (William Strand, Edvin Lundqvist).

Nästa match:

Grums: Tingsryds AIF, hemma, 12 oktober

Mjölby: Järfälla HC, hemma, 12 oktober