Stabil seger för Mariestad – höll nollan mot Kungälv
- Mariestad vann med 2–0 mot Kungälv
- Mariestads femte seger på de senaste sex matcherna
- Joel Abrahamsson matchvinnare för Mariestad
Mariestad vann på bortaplan mot Kungälv i hockeyettan södra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–2, 0–0, 0–0).
Segern var Mariestads femte på de senaste sex matcherna.
Kungälv–Mariestad – mål för mål
Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.
Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Mariestad i sin 2–0-ledning och vann.
För Kungälv gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Mariestad är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Mariestad som så sent som den 17 oktober låg på 16:e plats.
Den 25 februari möts lagen återigen, då i Mariehus Arena.
I nästa omgång har Kungälv Tyringe hemma i Oasen, onsdag 19 november 19.00. Mariestad spelar hemma mot Västervik lördag 15 november 16.00.
Kungälv–Mariestad 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, Oasen
Första perioden: 0–1 (10.31) Joel Abrahamsson (Oscar Lundin, Linus Lööf), 0–2 (17.58) Jeremias Lindewall (Anton Blomberg, Oscar Lundin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kungälv: 1-0-4
Mariestad: 4-0-1
Nästa match:
Kungälv: Tyringe SoSS, hemma, 19 november
Mariestad: Västerviks IK, hemma, 15 november
