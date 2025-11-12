Stabil seger för Mariestad – höll nollan mot Kungälv

Mariestad vann med 2–0 mot Kungälv

Mariestads femte seger på de senaste sex matcherna

Joel Abrahamsson matchvinnare för Mariestad

Mariestad vann på bortaplan mot Kungälv i hockeyettan södra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–2, 0–0, 0–0).

Segern var Mariestads femte på de senaste sex matcherna.

Kungälv–Mariestad – mål för mål

Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Mariestad i sin 2–0-ledning och vann.

För Kungälv gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Mariestad är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Mariestad som så sent som den 17 oktober låg på 16:e plats.

Den 25 februari möts lagen återigen, då i Mariehus Arena.

I nästa omgång har Kungälv Tyringe hemma i Oasen, onsdag 19 november 19.00. Mariestad spelar hemma mot Västervik lördag 15 november 16.00.

Kungälv–Mariestad 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (10.31) Joel Abrahamsson (Oscar Lundin, Linus Lööf), 0–2 (17.58) Jeremias Lindewall (Anton Blomberg, Oscar Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Kungälv: Tyringe SoSS, hemma, 19 november

Mariestad: Västerviks IK, hemma, 15 november