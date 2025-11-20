Stabil seger för Luleå – som nollade Örebro Hockey

Luleå segrade – 3–0 mot Örebro Hockey

Filip Eriksson matchvinnare för Luleå

Fjärde raka förlusten för Örebro Hockey

Luleå vann på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–3, 0–0).

Resultatet innebär att Örebro Hockey nu har fyra förluster i rad.

HV 71 nästa för Luleå

Den första perioden slutade mållös.

Luleå stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 3.40. Luleå tog därmed en klar seger.

I tredje perioden höll Luleå i sin 3–0-ledning och vann.

Örebro Hockey har en vinst och fyra förluster och 12–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har två vinster och tre förluster och 7–14 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Luleå är på tionde plats.

Nästa motstånd för Örebro Hockey är Växjö. Luleå tar sig an HV 71 borta. Båda matcherna spelas lördag 22 november 15.15.

Örebro Hockey–Luleå 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 0–1 (33.15) Filip Eriksson (Anton Levtchi), 0–2 (34.42) Eetu Koivistoinen (Heikki Liedes, Otto Leskinen), 0–3 (36.55) Pontus Andreasson (Erik Gustafsson, Mathias Bromé).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 1-1-3

Luleå: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey: Växjö Lakers HC, hemma, 22 november

Luleå: HV 71, borta, 22 november