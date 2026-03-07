Stabil seger för Kiruna IF U18 – nollade Sunderby SK U18

Kiruna IF U18 vann med 3–0 mot Sunderby SK U18

Liam Lundin avgjorde för Kiruna IF U18

Fjärde förlusten i följd för Sunderby SK U18

Kiruna IF U18 höll nollan och vann på hemmaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Matchen slutade 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Kiruna IF U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Liam Lundin gjorde 1–0 till Kiruna IF U18 efter 5.08 assisterad av Tage Carlsten. Laget ökade ledningen till 2–0 när Milo Törmä hittade rätt med assist av Viggo Mämmi efter 10.30.

Efter 8.41 i andra perioden gjorde Tage Carlsten också 3–0.

I tredje perioden höll Kiruna IF U18 i sin 3–0-ledning och vann.

Kiruna IF U18 har två segrar och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderby SK U18 har en vinst och fyra förluster och 7–22 i målskillnad.

Resultatet innebär att Kiruna IF U18 ligger kvar på sjätte plats och Sunderby SK U18 på sjunde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Kiruna IF U18 och Sunderby SK U18 den här säsongen. Sunderby SK div 1 vann de två första mötena. Kiruna IF vann senast lagen möttes.

I sista omgången har Kiruna IF U18 Haparanda hemma i Lombiahallen, söndag 8 mars 12.00.

Kiruna IF U18–Sunderby SK U18 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (5.08) Liam Lundin (Tage Carlsten), 2–0 (10.30) Milo Törmä (Viggo Mämmi).

Andra perioden: 3–0 (28.41) Tage Carlsten.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

Sunderby SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna IF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 8 mars 12.00