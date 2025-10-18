Stabil seger för Karlskrona som höll nollan mot Huddinge

Karlskrona vann med 4–0 mot Huddinge

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Smeds avgjorde för Karlskrona

Karlskrona vann klart på bortaplan mot Huddinge i hockeyettan södra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Segern var Karlskronas sjätte på de senaste sju matcherna.

I och med detta har Huddinge fyra förluster i rad.

Huddinge–Karlskrona – mål för mål

Viktor Smeds gjorde 1–0 till Karlskrona efter 7.36 på pass av Robin Carlsson. Även i andra perioden var Karlskrona starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två mål av Lukas Sjöblom. Till slut kom också 0–4-målet genom Viktor Smeds framspelad av Joel Ratkovic-Berndtsson och Freddie Larsson efter 11.37 i tredje perioden.

Lagen möts igen 14 februari i NKT Arena.

I nästa omgång har Huddinge Tranås hemma i Björkängshallen, fredag 24 oktober 19.00. Karlskrona spelar hemma mot Grästorps IK söndag 26 oktober 16.00.

Huddinge–Karlskrona 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (7.36) Viktor Smeds (Robin Carlsson).

Andra perioden: 0–2 (20.42) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Kalle Carlsson), 0–3 (36.50) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Kalle Carlsson).

Tredje perioden: 0–4 (51.37) Viktor Smeds (Joel Ratkovic-Berndtsson, Freddie Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-1-3

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Tranås AIF, hemma, 24 oktober

Karlskrona: Grästorps IK, hemma, 26 oktober