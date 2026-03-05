Stabil seger för Kalmar – som nollade Dalen

Seger för Kalmar med 5–0 mot Dalen

Fabian Gullberg matchvinnare för Kalmar

Tredje raka förlusten för Dalen

Kalmar höll nollan och vann på hemmaplan mot Dalen i U18 division 1 syd B vår. Matchen slutade 5–0 (0–0, 2–0, 3–0).

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Kalmar.

Kalmar–Dalen – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

2.57 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0 genom Fabian Gullberg efter förarbete från Måns Berggren och Troy Friman. Efter 10.55 i andra perioden slog Emil Gustafsson till på pass av Vincent Wallin och Ludvig Joelsson och gjorde 2–0.

Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Eriksson, Theo Holtmer och Troy Friman.

Troy Friman gjorde ett mål för Kalmar och två målgivande passningar.

Kalmar har tre segrar och två förluster och 19–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har två vinster och tre förluster och 14–21 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Kalmar på tredje plats i tabellen medan Dalen är på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Kalmar HC vann de två första mötena. HC Dalen vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 mars. Då möter Kalmar Nybro Vikings i Hatstore Arena 16.25. Dalen tar sig an Nässjö hemma 14.00.

Kalmar–Dalen 5–0 (0–0, 2–0, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Andra perioden: 1–0 (22.57) Fabian Gullberg (Måns Berggren, Troy Friman), 2–0 (30.55) Emil Gustafsson (Vincent Wallin, Ludvig Joelsson).

Tredje perioden: 3–0 (41.54) Troy Friman (Levis Wahllöf), 4–0 (46.22) Theo Eriksson (Troy Friman, Viggo Jörneklint), 5–0 (52.59) Theo Holtmer (Kristian Kristoffersen, Neo Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Dalen: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: Nybro Vikings IF, hemma, 8 mars 16.25

Dalen: Nässjö HC, hemma, 8 mars 14.00