Stabil seger för IF Troja-Ljungby – höll nollan mot Kungälv

IF Troja-Ljungby segrade – 3–0 mot Kungälv

Olle Petersson avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby utan insläppt mål

IF Troja-Ljungby höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Kungälv i U20 region syd herr. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Oskarshamn nästa för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby tog ledningen efter 10.15, genom Olle Petersson på pass av Paul Johannson och Noel Strandlund. Efter 15.26 i andra perioden slog Linus Johansson till, på pass av Carl-Fredrik Scheutz och Ossian Duveskog och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0 genom Benjamin Kamperhaug efter 18.16 i tredje perioden.

IF Troja-Ljungby tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Oasen.

Den 8 november tar lagen sig an varandra igen, då i Oasen.

Tisdag 30 september möter IF Troja-Ljungby Oskarshamn borta 19.40 och Kungälv möter Hanhals hemma 19.00.

IF Troja-Ljungby–Kungälv 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U20 region syd herr, Ljungby B-hall

Första perioden: 1–0 (10.15) Olle Petersson (Paul Johannson, Noel Strandlund).

Andra perioden: 2–0 (35.26) Linus Johansson (Carl-Fredrik Scheutz, Ossian Duveskog).

Tredje perioden: 3–0 (58.16) Benjamin Kamperhaug.

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, borta, 30 september

Kungälv: Hanhals IF, hemma, 30 september