Stabil seger för Huddinge – höll nollan mot Tyresö Hanviken J20

Seger för Huddinge med 2–0 mot Tyresö Hanviken J20

Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olle Nyström avgjorde för Huddinge

Två egna mål räckte mot Tyresö Hanviken J20. Huddinge tog hem segern hemma mot Tyresö Hanviken J20 i U20 region öst herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Sollentuna nästa för Huddinge

Första perioden blev mållös. 11.37 in i andra perioden gjorde Huddinge 1–0. Målskytt var Olle Nyström assisterad av Erik Söderman och Elias Callin. 1.20 in i tredje perioden nätade Huddinges Noah Herndal på pass av Kean Wiman och Matej Vucic och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.

Huddinge ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Tyresö Hanviken J20 ligger på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge IK med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Måndag 3 november möter Huddinge Sollentuna borta 19.30 och Tyresö Hanviken J20 möter Almtuna hemma 19.40.

Huddinge–Tyresö Hanviken J20 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (31.37) Olle Nyström (Erik Söderman, Elias Callin).

Tredje perioden: 2–0 (41.20) Noah Herndal (Kean Wiman, Matej Vucic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Tyresö Hanviken J20: 2-2-1

Nästa match:

Huddinge: Sollentuna HC, borta, 3 november

Tyresö Hanviken J20: Almtuna IS, hemma, 3 november