Stabil seger för Huddinge – höll nollan mot Tyresö Hanviken J20
- Seger för Huddinge med 2–0 mot Tyresö Hanviken J20
- Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Olle Nyström avgjorde för Huddinge
Två egna mål räckte mot Tyresö Hanviken J20. Huddinge tog hem segern hemma mot Tyresö Hanviken J20 i U20 region öst herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.
Sollentuna nästa för Huddinge
Första perioden blev mållös. 11.37 in i andra perioden gjorde Huddinge 1–0. Målskytt var Olle Nyström assisterad av Erik Söderman och Elias Callin. 1.20 in i tredje perioden nätade Huddinges Noah Herndal på pass av Kean Wiman och Matej Vucic och ökade ledningen. 2–0-målet blev matchens sista.
Huddinge ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Tyresö Hanviken J20 ligger på femte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge IK med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .
Måndag 3 november möter Huddinge Sollentuna borta 19.30 och Tyresö Hanviken J20 möter Almtuna hemma 19.40.
Huddinge–Tyresö Hanviken J20 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
U20 region öst herr, Björkängshallen
Andra perioden: 1–0 (31.37) Olle Nyström (Erik Söderman, Elias Callin).
Tredje perioden: 2–0 (41.20) Noah Herndal (Kean Wiman, Matej Vucic).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Huddinge: 4-0-1
Tyresö Hanviken J20: 2-2-1
Nästa match:
Huddinge: Sollentuna HC, borta, 3 november
Tyresö Hanviken J20: Almtuna IS, hemma, 3 november
