Stabil seger för Hammarby J20 – som nollade Vallentuna

Hammarby J20-seger med 3–0 mot Vallentuna

Pierre Lindström matchvinnare för Hammarby J20

Andra raka nederlaget för Vallentuna

Tre egna mål räckte mot Vallentuna. Hammarby J20 tog hem segern hemma mot Vallentuna i U20 allettan östra i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Trångsund nästa för Hammarby J20

Pierre Lindström gav Hammarby J20 ledningen efter fyra minuters spel assisterad av Victor Nilhammer. Laget gjorde 2–0 efter 10.15 när Oskar Kristofersson hittade rätt efter förarbete från Linus Kjellgren och William Sannebro.

Johan Wiå gjorde också 3–0 på passning från David Wiå efter 15.30 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Hammarby J20 höll i sin 3–0-ledning och vann.

Hammarby J20 har tre segrar och två förluster och 20–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har två vinster och tre förluster och 16–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vallentuna med 4–3 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Hammarby J20 Trångsund i Stortorpshallen 17.30. Vallentuna tar sig an Haninge Anchors hemma 14.40.

Hammarby J20–Vallentuna 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (4.07) Pierre Lindström (Victor Nilhammer), 2–0 (10.15) Oskar Kristofersson (Linus Kjellgren, William Sannebro).

Andra perioden: 3–0 (35.30) Johan Wiå (David Wiå).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 3-1-1

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby J20: Trångsunds IF, borta, 31 januari 17.30

Vallentuna: Haninge Anchors HC, hemma, 31 januari 14.40