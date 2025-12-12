Stabil seger för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF som höll nollan mot Eskilstuna Linden 2

Liam Ejdre avgjorde för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Eskilstuna Linden 2 nu åttonde, Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på sjätte plats

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF höll tätt bakåt

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann klart på bortaplan mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–4, 0–0, 0–1).

Liam Ejdre gjorde två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 17.38 i tredje perioden gjorde Levis Malm också 0–5 assisterad av Milo Hjortsberg och Charlie Dafgård Larsson.

Charlie Dafgård Larsson gjorde ett mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF och spelade dessutom fram till två mål och Liam Ejdre stod för tre poäng, varav två mål.

Med en omgång kvar är Eskilstuna Linden 2 på åttonde plats i tabellen medan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF med 5–2.

Motståndare i sista omgången för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF är Hällefors IK/Nora HC. Lagen möts söndag 14 december 14.00 i MerEl Arena.

Eskilstuna Linden 2–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 0–5 (0–4, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (3.56) Liam Ejdre (Charlie Dafgård Larsson), 0–2 (4.13) William Stenius (Liam Ejdre, Elias Sjöö), 0–3 (12.31) Charlie Dafgård Larsson (Theodor Öfverström, Levis Malm), 0–4 (16.14) Liam Ejdre.

Tredje perioden: 0–5 (57.38) Levis Malm (Milo Hjortsberg, Charlie Dafgård Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 2-0-3

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 2-0-3

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Hällefors IK/Nora HC, borta, 14 december 14.00