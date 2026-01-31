Stabil seger för Falu IF – som nollade Clemensnäs

Falu IF vann med 5–0 mot Clemensnäs

Lucas Jarestrand matchvinnare för Falu IF

Andra raka segern för Falu IF

Falu IF höll nollan och vann på bortaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2).

– Konstig match, väldigt avslagen första period. Vi höjer oss i andra men onödig utvisning för och en kontring så ligger vi under med 0–3 och drar på oss ett matchstraff och de gör 4–0 och matchen avgjord, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson tyckte så här om matchen:

– Efter en lite slarvig första period så tar vi kommandot i andra och tredje perioden. Bra försvarsspel leder fram till att vi skapar bra med målchanser som vi börjat ta vara på. Roligt att Luckas Jarestrand får göra sitt första mål i division ett. Samt första nollan för Alfred och laget. Vår svit beror mycket på att vi jobbar hårt för vandra samtidigt som vi lärt oss spela på våra styrkor både individuellt samt som lag.

I och med detta har Clemensnäs tio förluster i rad.

Clemensnäs–Falu IF – mål för mål

Falu IF startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.48 slog Lucas Jarestrand till efter pass från Pontus Falk och Viggo Aspling.

Efter 11.42 i andra perioden nätade Simon Daniels på pass av Oscar Haglund och Philip Hasselgren och gjorde 0–2. Albin Pousette gjorde dessutom 0–3 efter 16.57 framspelad av Viggo Aspling och Simon Daniels.

5.10 in i tredje perioden fick Filip Hedberg utdelning framspelad av Ludwig Sundström och Oliver Pentler och ökade ledningen. Efter 19.49 gjorde William Danielsen också 0–5 på passning från Oliver Pentler och Filip Hedberg.

Clemensnäs har fem förluster och 6–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu IF har tre vinster och två förluster och 17–13 i målskillnad.

Falu IF ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

Söndag 1 februari möter Clemensnäs Borlänge hemma 16.00 och Falu IF möter Örnsköldsvik Hockey borta 14.00.

Clemensnäs–Falu IF 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (1.48) Lucas Jarestrand (Pontus Falk, Viggo Aspling).

Andra perioden: 0–2 (31.42) Simon Daniels (Oscar Haglund, Philip Hasselgren), 0–3 (36.57) Albin Pousette (Viggo Aspling, Simon Daniels).

Tredje perioden: 0–4 (45.10) Filip Hedberg (Ludwig Sundström, Oliver Pentler), 0–5 (59.49) William Danielsen (Oliver Pentler, Filip Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-1-4

Falu IF: 3-1-1

Nästa match:

Clemensnäs: Borlänge HF, hemma, 1 februari 16.00

Falu IF: Örnsköldsvik Hockey, borta, 1 februari 14.00