Stabil seger för Enköping – som nollade Värmdö

Enköping segrade – 4–0 mot Värmdö

Enköpings femte seger på de senaste sex matcherna

William Lind avgjorde för Enköping

Enköping höll nollan och vann på hemmaplan mot Värmdö i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Segern var Enköpings femte på de senaste sex matcherna.

Enköping–Värmdö – mål för mål

William Lind gav Enköping ledningen efter 8.44 med assist av Anton Tolar.

Efter 13.28 i andra perioden nätade Colin Ehrencrona framspelad av Nils Pettersson och gjorde 2–0.

Svante Lilja gjorde dessutom 3–0 efter 16.47 på pass av Erik Nederberg och Gabriel Shafadi.

Efter 9.20 i tredje perioden gjorde Erik Nederberg också 4–0 efter pass från Svante Lilja och Daniel Lindeberg.

Lagens första möte för säsongen vann Värmdö HC med 6–2.

Enköping–Värmdö 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (8.44) William Lind (Anton Tolar).

Andra perioden: 2–0 (33.28) Colin Ehrencrona (Nils Pettersson), 3–0 (36.47) Svante Lilja (Erik Nederberg, Gabriel Shafadi).

Tredje perioden: 4–0 (49.20) Erik Nederberg (Svante Lilja, Daniel Lindeberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-0-1

Värmdö: 2-1-2