Stabil seger för Detroit – höll nollan mot New Jersey

Seger för Detroit med 3–0 mot New Jersey

Moritz Seider avgjorde för Detroit

Detroits starka defensiv briljerade

Detroit höll nollan och vann på bortaplan mot New Jersey i NHL. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Det här var femte gången den här säsongen som Detroits målvakter höll nollan.

Florida nästa för Detroit

Moritz Seider gjorde 1–0 till Detroit efter bara 3.20 med assist av Patrick Kane och Andrew Copp.

Efter 6.37 i andra perioden slog James Van Riemsdyk till på pass av Moritz Seider och Patrick Kane och gjorde 0–2.

Efter 10.24 i tredje perioden gjorde Dominik Shine också 0–3 efter pass från James Van Riemsdyk och Moritz Seider.

Moritz Seider gjorde ett mål för Detroit och spelade fram till två mål.

New Jersey har fyra vinster och en förlust och 18–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 4–3.

Detroit möter Florida borta samma tid.

New Jersey–Detroit 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (3.20) Moritz Seider (Patrick Kane, Andrew Copp).

Andra perioden: 0–2 (26.37) James Van Riemsdyk (Moritz Seider, Patrick Kane).

Tredje perioden: 0–3 (50.24) Dominik Shine (James Van Riemsdyk, Moritz Seider).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 4-0-1

Detroit: 2-1-2

Nästa match: