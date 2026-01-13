Stabil seger för Dalen som höll nollan mot Mighty Ravens

Dalen vann med 5–0 mot Mighty Ravens

Royce Nundahl avgjorde för Dalen

Tredje raka segern för Dalen

Dalen vann klart på bortaplan mot Mighty Ravens i U20 Div 1 B syd vår herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–1, 0–2).

Mighty Ravens–Dalen – mål för mål

Gästerna Dalen startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.02 slog Royce Nundahl till efter förarbete från Luka Nikolic och Elliot Wilbertsson. 0–2 kom efter 14.09 genom Isac Thunblom på pass av Felix Svensson och Olle Halvardsson.

Efter 5.03 i andra perioden nätade Anton Rydqvist framspelad av Olle Halvardsson och Vidar Lindström och gjorde 0–3.

16.57 in i tredje perioden fick Luka Nikolic utdelning på pass av Olle Halvardsson och ökade ledningen. Efter 19.54 gjorde Vidar Lindström också 0–5 efter förarbete av Elliot Wilbertsson och Felix Svensson.

Dalens Olle Halvardsson hade tre assists.

Mighty Ravens har nu tre poäng efter fem spelade matcher medan Dalen har tio poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HC Dalen vunnit.

Nästa motstånd för Mighty Ravens är Skövde HC. Dalen tar sig an Mjölby hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 14.00.

Mighty Ravens–Dalen 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.02) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Elliot Wilbertsson), 0–2 (14.09) Isac Thunblom (Felix Svensson, Olle Halvardsson).

Andra perioden: 0–3 (25.03) Anton Rydqvist (Olle Halvardsson, Vidar Lindström).

Tredje perioden: 0–4 (56.57) Luka Nikolic (Olle Halvardsson), 0–5 (59.54) Vidar Lindström (Elliot Wilbertsson, Felix Svensson).

Nästa match:

Mighty Ravens: Skövde Hockey Club, borta, 17 januari 14.00

Dalen: Mjölby HC, hemma, 17 januari 14.00