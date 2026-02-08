Stabil seger för Boro/Vetlanda J18 – som nollade Dalen

Boro/Vetlanda J18 vann med 3–0 mot Dalen

Alwin Klein avgjorde för Boro/Vetlanda J18

Boro/Vetlanda J18:s andra seger för säsongen

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Boro/Vetlanda J18 vann på hemmaplan mot Dalen i U18 division 1 syd B vår. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Nybro Vikings nästa för Boro/Vetlanda J18

Alwin Klein gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda J18 efter 6.35.

Efter 11.52 i andra perioden nätade Seth Ståhlgren Uebel på pass av William Ribbholm och Alwin Klein och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom William Ribbholm efter 19.01 i tredje perioden.

Boro/Vetlanda J18 har tre segrar och två förluster och 26–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Dalen nu ligger på femte plats i tabellen. Boro/Vetlanda J18 är på sjätte plats. Dalen har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 17 januari låg laget på första plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. HC Dalen har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Boro/Vetlanda HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 15 februari spelar Boro/Vetlanda J18 borta mot Nybro Vikings 15.05 och Dalen mot Mjölby borta 16.00 i ProTrain Arena.

Boro/Vetlanda J18–Dalen 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (6.35) Alwin Klein.

Andra perioden: 2–0 (31.52) Seth Ståhlgren Uebel (William Ribbholm, Alwin Klein).

Tredje perioden: 3–0 (59.01) William Ribbholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 3-1-1

Dalen: 2-0-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Nybro Vikings IF, borta, 15 februari 15.05

Dalen: Mjölby HC, borta, 15 februari 16.00