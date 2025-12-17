Stabil seger för Bik Karlskoga – höll nollan mot Vimmerby

Seger för Bik Karlskoga med 2–0 mot Vimmerby

Viktor Lennartsson matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka segern för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga vann på hemmaplan mot Vimmerby i hockeyallsvenskan i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Bik Karlskoga–Vimmerby – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

13.23 in i andra perioden gjorde Bik Karlskoga 1–0 genom Viktor Lennartsson assisterad av Åke Stakkestad och Eero Teräväinen.

17.41 in i tredje perioden slog Jonatan Harju till framspelad av Simen Andre Edvardsen och Hampus Plato och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Bik Karlskoga har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vimmerby har två vinster och tre förluster och 8–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Bik Karlskoga är Troja-Ljungby. Vimmerby tar sig an Kalmar hemma. Båda matcherna spelas fredag 19 december 19.00.

Bik Karlskoga–Vimmerby 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (33.23) Viktor Lennartsson (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen).

Tredje perioden: 2–0 (57.41) Jonatan Harju (Simen Andre Edvardsen, Hampus Plato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Troja-Ljungby, borta, 19 december 19.00

Vimmerby: Kalmar HC, hemma, 19 december 19.00