St Louis slog Nashville efter Pavel Butjnevitjs dubbel

St Louis segrade – 3–2 mot Nashville

Pavel Butjnevitj tvåmålsskytt för St Louis

Buffalo nästa för St Louis

Det blev St Louis som gick segrande ur mötet med Nashville i NHL på hemmaplan, med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1).

Pavel Butjnevitj med två mål för St Louis

St Louis tog ledningen i första perioden genom Brayden Schenn.

Nashville kvitterade till 1–1 genom Tyson Jost efter 11.41.

Efter 18.14 i matchen gjorde St Louis 2–1 genom Pavel Butjnevitj.

Andra perioden blev mållös.

4.40 in i tredje perioden slog Pavel Butjnevitj till återigen framspelad av Robert Thomas och Philip Broberg och ökade ledningen.

12.03 in i perioden fick Fjodor Svetjkov utdelning framspelad av Erik Haula och Nicolas Hague och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Nashville.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, St Louis med 12–10 och Nashville med 13–13 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nashville Predators vunnit.

St Louis tar sig an Buffalo i nästa match hemma tisdag 30 december 02.00. Nashville möter samma dag 03.00 Utah Mammoth borta.

St Louis–Nashville 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (8.45) Brayden Schenn (Cam Fowler, Dalibor Dvorsky), 1–1 (11.41) Tyson Jost (Nicolas Hague), 2–1 (18.14) Pavel Butjnevitj (Robert Thomas).

Tredje perioden: 3–1 (44.40) Pavel Butjnevitj (Robert Thomas, Philip Broberg), 3–2 (52.03) Fjodor Svetjkov (Erik Haula, Nicolas Hague).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Buffalo Sabres, hemma, 30 december 02.00

Nashville: Utah Mammoth, borta, 30 december 03.00