St Louis bröt Tampa Bays fina vinstsvit

St Louis vann med 3–2 efter straffar

Jordan Kyrou matchvinnare för St Louis

Andra raka segern för St Louis

Tampa Bay har spelat bra i NHL. Inför matchen borta mot St Louis hade laget tagit elva raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Enterprise Center slutade 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var första förlusten sedan den 19 december för Tampa Bay.

Därmed har St Louis fyra raka segrar på hemmaplan.

Edmonton nästa för St Louis

St Louis tog ledningen efter 17.03 genom Jake Neighbours på passning från Jordan Kyrou och Cam Fowler. 2–0 kom efter 17.33 när Nick Bjugstad slog till framspelad av Pavel Butjnevitj.

Efter 9.59 i andra perioden nätade Nikita Kutjerov på pass av Brandon Hagel och Darren Raddysh och reducerade åt Tampa Bay. Oliver Bjorkstrand gjorde dessutom 2–2 efter 11.01 framspelad av Nikita Kutjerov och Darren Raddysh.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

St Louis Jordan Kyrou blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

När lagen möttes senast vann Tampa Bay med 4–1.

I nästa match möter St Louis Edmonton borta på måndag 19 januari 02.00. Tampa Bay möter Dallas söndag 18 januari 20.00 borta.

St Louis–Tampa Bay 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (17.03) Jake Neighbours (Jordan Kyrou, Cam Fowler), 2–0 (17.33) Nick Bjugstad (Pavel Butjnevitj).

Andra perioden: 2–1 (29.59) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, Darren Raddysh), 2–2 (31.01) Oliver Bjorkstrand (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh).

Straffar: 3–2 (65.00) Jordan Kyrou.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Tampa Bay: 4-1-0

Nästa match:

St Louis: Edmonton Oilers, borta, 19 januari 02.00

Tampa Bay: Dallas Stars, borta, 18 januari 20.00