Viktig seger för Södertälje – är topp-åtta

SSK-seger med 5–2 mot Troja-Ljungby

SSK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Eriksson matchvinnare för SSK

SSK segrade på hemmaplan i Scaniarinken mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. 5–2 (1–0, 3–1, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var SSK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

SSK–Troja-Ljungby – mål för mål

SSK tog ledningen efter 18 minuter genom Daniel Norbe assisterad av William Eriksson och Sebastian Dyk.

SSK hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 1.07 genom Teemu Väyrynen och gick upp till 3–0 innan Troja-Ljungby svarade.

I periodpausen hade SSK ledningen med 4–1.

10.22 in i tredje perioden satte Allan Mcshane pucken på nytt framspelad av Linus Skager och Lucas Käkelä och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Troja-Ljungby.

15.49 in i perioden nätade SSK:s Måns Lindbäck på pass av Viktor Liljegren och Sebastian Dyk och ökade ledningen.

SSK:s Sebastian Dyk hade fyra assists och William Eriksson stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att SSK ligger på åttonde plats i tabellen och Troja-Ljungby är på 14:e och sista plats. SSK var på 14:e plats i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Söndag 7 december möter SSK Björklöven borta 16.30 och Troja-Ljungby möter Oskarshamn hemma 14.00.

SSK–Troja-Ljungby 5–2 (1–0, 3–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (18.19) Daniel Norbe (William Eriksson, Sebastian Dyk).

Andra perioden: 2–0 (21.07) Teemu Väyrynen (William Eriksson, Sebastian Dyk), 3–0 (27.31) William Eriksson (Sebastian Dyk), 3–1 (27.49) Allan Mcshane (Tom Hedberg, Albin Nilsson), 4–1 (37.59) Arvid Costmar (Roope Laavainen, Daniel Norbe).

Tredje perioden: 4–2 (50.22) Allan Mcshane (Linus Skager, Lucas Käkelä), 5–2 (55.49) Måns Lindbäck (Viktor Liljegren, Sebastian Dyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 4-0-1

Troja-Ljungby: 1-0-4

Nästa match:

SSK: IF Björklöven, borta, 7 december

Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, hemma, 7 december