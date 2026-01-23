SSK vann mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan

SSK vann med 4–1 mot Modo Hockey

Roope Laavainen matchvinnare för SSK

Modo Hockeys tredje raka förlust

SSK segrade mot Modo Hockey på bortaplan i Hägglunds Arena i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–2, 1–1, 0–1) slutade matchen på fredagen.

Modo Hockey–SSK – mål för mål

Hampus Harlestam gav gästande SSK ledningen efter 9.19 på passning från Daniel Norbe. Laget gjorde också 0–2 när Roope Laavainen fick träff efter pass från Daniel Norbe och Sebastian Dyk efter 11.44.

Efter 14.09 i andra perioden nätade Milton Gästrin framspelad av Jesper Olofsson och Alexander Swetlikoff och reducerade åt Modo Hockey. SSK:s Viktor Liljegren gjorde 1–3 efter 19.39 på pass av Roope Laavainen.

6.00 in i tredje perioden nätade SSK:s Henrik Eriksson på pass av Patrik Zackrisson och ökade ledningen.

I nästa omgång har Modo Hockey Mora borta i Wibe Arena, söndag 25 januari 16.30. SSK spelar hemma mot Mora onsdag 28 januari 19.00.

Modo Hockey–SSK 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (9.19) Hampus Harlestam (Daniel Norbe), 0–2 (11.44) Roope Laavainen (Daniel Norbe, Sebastian Dyk).

Andra perioden: 1–2 (34.09) Milton Gästrin (Jesper Olofsson, Alexander Swetlikoff), 1–3 (39.39) Viktor Liljegren (Roope Laavainen).

Tredje perioden: 1–4 (46.00) Henrik Eriksson (Patrik Zackrisson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 1-0-4

SSK: 3-1-1

Nästa match:

Modo Hockey: Mora IK, borta, 25 januari 16.30

SSK: Mora IK, hemma, 28 januari 19.00