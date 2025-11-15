SSK U20 vann mot Färjestad – Tim-Kristian Lukkarinen blev matchvinnare

SSK U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Tim-Kristian Lukkarinen tvåmålsskytt för SSK U20

SSK U20 besegrade Färjestad på bortaplan i lördagens match i U20 nationell södra. 4–7 (1–3, 2–2, 1–2) slutade matchen.

Alexander Dani bakom SSK U20:s avgörande

SSK U20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.25 genom Hugo Zetterlund och gick upp till 0–2. Färjestad kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade SSK U20 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

SSK U20 vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Hugo Zetterlund gjorde ett mål för SSK U20 och två assist.

Lagens första möte för säsongen vann Södertälje SK med 4–3 efter avgörande på straffar.

I nästa match möter Färjestad VIK Hockey U20 hemma på söndag 16 november 12.00. SSK U20 möter Malmö lördag 22 november 16.00 hemma.

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (1.25) Hugo Zetterlund (Ossie Liljeblad, Alexander Dani), 0–2 (3.05) Tim-Kristian Lukkarinen (Balazs Bendeguz Ven), 1–2 (14.48) Gabriel Jansson (Isak Holtet, Douglas Sättermann), 1–3 (16.51) Tim-Kristian Lukkarinen (Nils Håkansson, Hugo Zetterlund).

Andra perioden: 2–3 (21.47) Isak Holtet (Joe Wahlund, Douglas Sättermann), 3–3 (31.32) Filip Fransén (Joe Wahlund, Malte Pihlström), 3–4 (32.01) Alexander Hjorth (Alfred Lagerberg, Winston Cummings), 3–5 (33.02) Alexander Dani (Hugo Zetterlund, Ian Petronijevic Lepsa).

Tredje perioden: 4–5 (49.48) Linus Loob Trygg (Elias Eriksson, Simon Näslund), 4–6 (54.16) Axel Klingvall, 4–7 (57.52) Nils Håkansson (Axel Klingvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

SSK U20: 4-1-0

Nästa match:

Färjestad: VIK Västerås HK, hemma, 16 november

SSK U20: IF Malmö Redhawks, hemma, 22 november