SSK U20 avgjorde i tredje perioden – vann mot Malmö

SSK U20 vann med 2–1 mot Malmö

SSK U20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ludvig Söderberg matchvinnare för SSK U20

SSK U20 vann matchen hemma mot Malmö i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SSK U20 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Malmös lagledare Niklas Axelsson kommenterade matchen:

– Jämn, ganska tät match som inte riktigt studsar med oss mot slutet. Att betrakta som en s. K ”sur förlust”.

Ludvig Söderberg slog till 18.03 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var SSK U20:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

SSK U20–Malmö – mål för mål

Filip Holst gjorde 1–0 till SSK U20 efter bara 56 sekunder efter förarbete från Karl Sterner och Adam Hesselvall.

1–1 kom efter 9.08 när Ludvik Bakkevig fick träff efter pass från Melker Lundquist och Theo Bengtsson.

Andra perioden blev mållös.

Men Ludvig Söderberg stod för målet när SSK U20 avgjorde matchen med 1.57 kvar att spela efter förarbete av Balazs Bendeguz Ven och Filip Holst.

Det här var SSK U20:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Malmös andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att SSK U20 ligger på tredje plats medan Malmö har sjundeplatsen. Noteras kan att SSK U20 sedan den 13 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Malmö Redhawks vunnit.

SSK U20 möter Rögle i nästa match hemma söndag 23 november 12.00. Malmö möter samma dag VIK Hockey U20 borta.

SSK U20–Malmö 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (0.56) Filip Holst (Karl Sterner, Adam Hesselvall), 1–1 (9.08) Ludvik Bakkevig (Melker Lundquist, Theo Bengtsson).

Tredje perioden: 2–1 (58.03) Ludvig Söderberg (Balazs Bendeguz Ven, Filip Holst).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 4-1-0

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

SSK U20: Rögle, hemma, 23 november

Malmö: VIK Västerås HK, borta, 23 november