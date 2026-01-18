SSK nollade Oskarshamn – vann med 3–0

SSK vann med 3–0 mot Oskarshamn

Carter Ashton avgjorde för SSK

Andra raka segern för SSK

SSK höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Det här var SSK:s fjärde nolla den här säsongen.

SSK–Oskarshamn – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

7.08 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Carter Ashton. Efter 13.22 i andra perioden slog Roope Laavainen till och gjorde 2–0.

Jesper Sellin gjorde också 3–0 efter 3.09 i tredje perioden.

Resultatet innebär att SSK ligger kvar på åttonde plats och Oskarshamn på sjätte plats i tabellen.

Nästa motstånd för SSK är Västerås. Oskarshamn tar sig an Mora hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.

SSK–Oskarshamn 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (27.08) Carter Ashton, 2–0 (33.22) Roope Laavainen.

Tredje perioden: 3–0 (43.09) Jesper Sellin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-2-0

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Västerås IK, hemma, 21 januari 19.00

Oskarshamn: Mora IK, hemma, 21 januari 19.00