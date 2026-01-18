SSK nollade Oskarshamn – vann med 3–0
Följ HockeySverige på
Google news
- SSK vann med 3–0 mot Oskarshamn
- Carter Ashton avgjorde för SSK
- Andra raka segern för SSK
SSK höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
Det här var SSK:s fjärde nolla den här säsongen.
SSK–Oskarshamn – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
7.08 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Carter Ashton. Efter 13.22 i andra perioden slog Roope Laavainen till och gjorde 2–0.
Jesper Sellin gjorde också 3–0 efter 3.09 i tredje perioden.
Resultatet innebär att SSK ligger kvar på åttonde plats och Oskarshamn på sjätte plats i tabellen.
Nästa motstånd för SSK är Västerås. Oskarshamn tar sig an Mora hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.
SSK–Oskarshamn 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Andra perioden: 1–0 (27.08) Carter Ashton, 2–0 (33.22) Roope Laavainen.
Tredje perioden: 3–0 (43.09) Jesper Sellin.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 3-2-0
Oskarshamn: 2-0-3
Nästa match:
SSK: Västerås IK, hemma, 21 januari 19.00
Oskarshamn: Mora IK, hemma, 21 januari 19.00
Den här artikeln handlar om: