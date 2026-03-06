SSK förlorade – ändå klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet

Bik Karlskoga vann med 2–1 efter förlängning

Alexander Ljungkrantz matchvinnare för Bik Karlskoga

Andra raka förlusten för SSK

Trots förlust, 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1) efter förlängning, på hemmaplan mot Bik Karlskoga står det klart att SSK efter en bra säsong i hockeyallsvenskan är klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet.

Alexander Ljungkrantz blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 1.44 in i förlängningen.

Bik Karlskoga vann därmed för fjärde matchen i rad mot just SSK.

SSK–Bik Karlskoga – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

0.50 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Sebastian Dyk efter förarbete från Andrew Vanderbeck och Viktor Liljegren.

7.13 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Tobias Sjökvist på pass av Eero Teräväinen och Tim Barkemo och kvitterade.

Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Alexander Ljungkrantz som 1.44 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här betyder att SSK slutar på sjunde plats och Bik Karlskoga på tredje plats.

SSK–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (20.50) Sebastian Dyk (Andrew Vanderbeck, Viktor Liljegren).

Tredje perioden: 1–1 (47.13) Tobias Sjökvist (Eero Teräväinen, Tim Barkemo).

Förlängning: 1–2 (61.44) Alexander Ljungkrantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-2-2

Bik Karlskoga: 3-0-2