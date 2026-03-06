SSK förlorade – ändå klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet
- Bik Karlskoga vann med 2–1 efter förlängning
- Alexander Ljungkrantz matchvinnare för Bik Karlskoga
- Andra raka förlusten för SSK
Trots förlust, 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1) efter förlängning, på hemmaplan mot Bik Karlskoga står det klart att SSK efter en bra säsong i hockeyallsvenskan är klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet.
Alexander Ljungkrantz blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 1.44 in i förlängningen.
Bik Karlskoga vann därmed för fjärde matchen i rad mot just SSK.
SSK–Bik Karlskoga – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
0.50 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Sebastian Dyk efter förarbete från Andrew Vanderbeck och Viktor Liljegren.
7.13 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Tobias Sjökvist på pass av Eero Teräväinen och Tim Barkemo och kvitterade.
Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Alexander Ljungkrantz som 1.44 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Det här betyder att SSK slutar på sjunde plats och Bik Karlskoga på tredje plats.
SSK–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Andra perioden: 1–0 (20.50) Sebastian Dyk (Andrew Vanderbeck, Viktor Liljegren).
Tredje perioden: 1–1 (47.13) Tobias Sjökvist (Eero Teräväinen, Tim Barkemo).
Förlängning: 1–2 (61.44) Alexander Ljungkrantz.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 1-2-2
Bik Karlskoga: 3-0-2
