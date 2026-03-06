Prenumerera

Logga in

SSK förlorade – ändå klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Bik Karlskoga vann med 2–1 efter förlängning

  • Alexander Ljungkrantz matchvinnare för Bik Karlskoga

  • Andra raka förlusten för SSK

Trots förlust, 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1) efter förlängning, på hemmaplan mot Bik Karlskoga står det klart att SSK efter en bra säsong i hockeyallsvenskan är klart för kval till hockeyallsvenska slutspelet.

Alexander Ljungkrantz blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål 1.44 in i förlängningen.

Bik Karlskoga vann därmed för fjärde matchen i rad mot just SSK.

SSK–Bik Karlskoga – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

0.50 in i andra perioden gjorde SSK 1–0. Målskytt var Sebastian Dyk efter förarbete från Andrew Vanderbeck och Viktor Liljegren.

7.13 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Tobias Sjökvist på pass av Eero Teräväinen och Tim Barkemo och kvitterade.

Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Alexander Ljungkrantz som 1.44 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här betyder att SSK slutar på sjunde plats och Bik Karlskoga på tredje plats.

SSK–Bik Karlskoga 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 1–0 (20.50) Sebastian Dyk (Andrew Vanderbeck, Viktor Liljegren).

Tredje perioden: 1–1 (47.13) Tobias Sjökvist (Eero Teräväinen, Tim Barkemo).

Förlängning: 1–2 (61.44) Alexander Ljungkrantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-2-2

Bik Karlskoga: 3-0-2

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen