Ny tung förlust för Spånga IS U20 – som tvingas lämna serien

Det fanns all anledning för Spånga IS U20 att sörja efter bortamatchen mot Hammarby J20 i Kärrtorps IP. Laget förlorade, 2–6 (1–1, 1–5, 0–0) och åker därmed ur U20 Div 1 östra B herr. Laget har bara tagit tre segrar den här säsongen.

Med det tog hemmalaget Hammarby J20 en skön revansch, eftersom Spånga IS U20 vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Spånga IS U20 började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.42 slog Elwin Lindqvist till.

Efter 7.02 kvitterade Hammarby J20 genom Victor Nilhammer framspelad av Pierre Lindström och William Sannebro. Hammarby J20 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 2.36 genom Nils Hallbom och gick upp till 3–1 innan Spånga IS U20 svarade.

Innan perioden var över hade Hammarby J20 gjort 6–2. Tredje perioden blev mållös och Hammarby J20 höll i sin 6–2-ledning och vann.

Linus Kjellgren gjorde två mål för Hammarby J20 och ett målgivande pass.

Det här betyder att Hammarby J20 ligger kvar på andra plats i tabellen.

Hammarby J20 tar sig an Segeltorp i nästa match borta lördag 22 november 17.00. Spånga IS U20 möter samma dag 16.00 Lidingö Vikings HC U20 hemma.

Hammarby J20–Spånga IS U20 6–2 (1–1, 5–1, 0–0)

U20 Div 1 östra B herr, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (2.42) Elwin Lindqvist, 1–1 (7.02) Victor Nilhammer (Pierre Lindström, William Sannebro).

Andra perioden: 2–1 (22.36) Nils Hallbom (Sam Sandberg, Linus Kjellgren), 3–1 (24.10) Linus Kjellgren (Milian Claeson), 3–2 (27.14) Daniel Pagels (Attith Sparrdal, Morris Herry), 4–2 (30.12) Albin Windestam (Lucas Soler Engvall), 5–2 (35.46) Lucas Mcgregor (Teodor Birkeland, Victor Nilhammer), 6–2 (37.11) Linus Kjellgren (Nils Hallbom, Sam Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 3-0-2

Spånga IS U20: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby J20: Segeltorps IF, borta, 22 november

Spånga IS U20: Lidingö Vikings HC, hemma, 22 november