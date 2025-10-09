Spånga IS U18 utklassade FOC Farsta IF på hemmaplan

Spånga IS U18-seger med 13–1 mot FOC Farsta IF

Viktor Wedin med tre mål för Spånga IS U18

Morris Herry matchvinnare för Spånga IS U18

Spånga IS U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr med hela 13–1 (5–0, 3–0, 5–1).

Det var andra raka segern för Spånga IS U18, efter 3–1 mot Haninge Anchors HC U18 i premiären.

Viktor Wedin tremålsskytt för Spånga IS U18

Spånga IS U18 dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Spånga IS U18 som var vassast och gick från 5–0 till 8–0 genom två mål av Viktor Wedin och ett mål av Douglas Pihl. Spånga IS U18 vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 13–1.

Linuz Lindberg gjorde ett mål för Spånga IS U18 och spelade dessutom fram till fyra mål, Sixten Classon stod för två mål och tre assists och Viktor Wedin gjorde tre mål.

Den 21 november möts lagen återigen, då i Farsta Ishall.

I nästa match möter Spånga IS U18 Värmdö HC 2 borta på lördag 18 oktober 17.00. FOC Farsta IF möter Värmdö HC 2 söndag 12 oktober 20.00 hemma.

Spånga IS U18–FOC Farsta IF 13–1 (5–0, 3–0, 5–1)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 1–0 (7.24) Douglas Pihl (Linuz Lindberg, Sixten Classon), 2–0 (8.49) Morris Herry (Walter Flach, Charlie Bjuhr), 3–0 (10.39) Linuz Lindberg (Sixten Classon, Hector Hultin), 4–0 (11.54) Walter Flach, 5–0 (17.56) Sixten Classon (Linuz Lindberg).

Andra perioden: 6–0 (20.31) Viktor Wedin (Arvid Emtfors-Forsgren, Linuz Lindberg), 7–0 (25.56) Douglas Pihl (Leo Elofsson, Nils Beskow), 8–0 (37.06) Viktor Wedin (Lucas Sjökvist).

Tredje perioden: 9–0 (41.16) Leo Elofsson, 10–0 (49.30) Viktor Wedin (Hector Hultin), 11–0 (51.14) Nils Beskow, 12–0 (55.18) Morris Herry (Linuz Lindberg, Sixten Classon), 13–0 (57.11) Sixten Classon (Noah Lindberg), 13–1 (58.19) Viggo Renström (Justin Lindqvist).

Nästa match:

Spånga IS U18: Värmdö HC 2, borta, 18 oktober

FOC Farsta IF: Värmdö HC 2, hemma, 12 oktober