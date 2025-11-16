Spånga IS U18 fortsätter vara svårslaget – tog sjätte segern i rad

Spånga IS U18 vann med 6–4 mot Haninge Anchors HC U18

Spånga IS U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Wedin tvåmålsskytt för Spånga IS U18

Det var upplagt för en riktigt het drabbning när två av de formstarkaste lagen i U18 Div 1 östra B herr möttes i Stricct Travel Arena. Och hemmalaget Spånga IS U18 vann mot Haninge Anchors HC U18. 6–4 (1–1, 3–3, 2–0) skrevs resultatet till som betyder att serieledande Spånga IS U18 tog sjätte segern i följd och att Haninge Anchors HC U18 samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Spånga IS U18:s Viktor Wedin tvåmålsskytt

Haninge Anchors HC U18 gjorde 0–1 efter tolv minuters spel.

Efter 16.31 kvitterade Spånga IS U18 genom Viktor Wedin framspelad av Linuz Lindberg och Sixten Classon. I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

Laget tog ledningen med 1.44 kvar att spela på nytt genom Viktor Wedin assisterad av Sixten Classon och Ture Brunö.

Morris Herry stod för målet när Spånga IS U18 punkterade matchen med ett 6–4-mål med åtta sekunder kvar att spela. Därmed hade Spånga IS U18 vänt matchen. 6–4-målet blev matchens sista.

Spånga IS U18:s Sixten Classon hade tre assists.

Spånga IS U18 har en stark form med fem segrar och 37–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haninge Anchors HC U18 har fyra vinster och en förlust och 24–12 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Spånga IS IK med 3–1.

I nästa omgång har Spånga IS U18 FOC Farsta IF borta i Farsta Ishall, fredag 21 november 20.00. Haninge Anchors HC U18 spelar hemma mot Värmdö HC 2 onsdag 19 november 19.40.

Spånga IS U18–Haninge Anchors HC U18 6–4 (1–1, 3–3, 2–0)

U18 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (12.56) Lukas Terehhov (Noel Wixtröm), 1–1 (16.31) Viktor Wedin (Linuz Lindberg, Sixten Classon).

Andra perioden: 1–2 (20.59) Lukas Terehhov, 1–3 (27.21) Karl-August Göthe (Oliver Eklund, Oliwer Berg Bodsäter), 2–3 (30.08) Linuz Lindberg (Simon Rudström, Sixten Classon), 2–4 (30.44) Oliver Hross Widmark, 3–4 (33.59) Lucas Sjökvist (Noah Lindberg), 4–4 (36.44) Leo Elofsson (Nils Beskow).

Tredje perioden: 5–4 (58.16) Viktor Wedin (Sixten Classon, Ture Brunö), 6–4 (59.52) Morris Herry.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U18: 5-0-0

Haninge Anchors HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Spånga IS U18: FOC Farsta IF, borta, 21 november

Haninge Anchors HC U18: Värmdö HC 2, hemma, 19 november