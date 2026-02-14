Sollentuna tog ny seger mot favoritmotståndet

Sollentuna segrade – 3–2 mot Nacka

Sollentunas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sollentunas Milan Jiri Ruzicka tvåmålsskytt

Nacka är ett favoritmotstånd för Sollentuna och på lördagen tog Sollentuna ännu en seger hemma mot just Nacka. Matchen i U20 region öst fortsättning herr slutade 3–2 (2–0, 1–0, 0–2). Det var Sollentunas fjärde raka seger mot just Nacka.

Segern var Sollentunas sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Erik Wiberg gjorde 1–0 till Sollentuna efter bara 3.49 med assist av Pontus Björk. Laget gjorde 2–0 efter 8.52 när Milan Jiri Ruzicka slog till efter förarbete från Joel Ishäll och Itay Tamir.

Efter 10.15 i andra perioden slog Milan Jiri Ruzicka till återigen framspelad av Noa Dahlin och Joel Ishäll och gjorde 3–0.

Hugo Mikaelsson reducerade för Nacka efter 3.15 in i tredje perioden assisterad av Fabian Alm och Sam Lindhagen Mellbin. Storm Aho-Schjölin såg till att Nacka reducerade igen efter 11.39 i tredje perioden på pass av Hugo Mikaelsson och Sam Lindhagen Mellbin. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här var fjärde mötet mellan Sollentuna och Nacka den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollentuna HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 16 februari. Då möter Sollentuna Brinken i Lejonhallen 20.10. Nacka tar sig an IFK Täby HC hemma 19.45.

Sollentuna–Nacka 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (3.49) Erik Wiberg (Pontus Björk), 2–0 (8.52) Milan Jiri Ruzicka (Joel Ishäll, Itay Tamir).

Andra perioden: 3–0 (30.15) Milan Jiri Ruzicka (Noa Dahlin, Joel Ishäll).

Tredje perioden: 3–1 (43.15) Hugo Mikaelsson (Fabian Alm, Sam Lindhagen Mellbin), 3–2 (51.39) Storm Aho-Schjölin (Hugo Mikaelsson, Sam Lindhagen Mellbin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-1-0

Nacka: 3-0-2

Nästa match:

Sollentuna: Brinkens IF, borta, 16 februari 20.10

Nacka: IFK Täby HC, hemma, 16 februari 19.45