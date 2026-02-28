Sollefteå U18:s fina svit mot Tegs SK U18 fortsätter

Sollefteå U18 vann med 6–1 mot Tegs SK U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Dahlberg gjorde två mål för Sollefteå U18

Tegs SK U18 är ett motstånd som verkar passa bra för Sollefteå U18. På lördagen tog Sollefteå U18 ännu en seger borta mot just Tegs SK U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade hela 6–1 (3–0, 2–0, 1–1). Det var Sollefteå U18:s nionde raka seger mot just Tegs SK U18.

I och med detta har Sollefteå U18 hela 15 raka segrar i U18 division 1 norra B fortsättning herr och behöver tre segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Adrian Björkqvist gjorde matchvinnande målet

Sollefteå U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 17.02 i andra perioden nätade Max Kjellsson framspelad av Olle Nordvall och Lukas Dahlberg och gjorde 0–4. Lukas Dahlberg gjorde dessutom 0–5 efter 18.17.

13.31 in i tredje perioden slog Lukas Dahlberg till återigen framspelad av Olle Nordvall och Gustav Persson och ökade ledningen. 15.05 in i perioden fick Noah Dohi utdelning på pass av Hampus Sjöström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tegs SK U18.

Sollefteå U18:s Olle Nordvall hade tre assists och Lukas Dahlberg gjorde två mål och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Tegs SK U18 och Sollefteå U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Lördag 7 mars 18.30 spelar Tegs SK U18 borta mot Kovland U18. Sollefteå U18 möter Vännäs HC U18 borta i Kaj Johansson Arena söndag 1 mars 16.30.

Tegs SK U18–Sollefteå U18 1–6 (0–3, 0–2, 1–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (2.05) Totti Örnebjörk (Max Kjellsson, Joel Ringbert), 0–2 (6.58) Adrian Björkqvist (Emil Stridsman), 0–3 (16.14) Olle Karolin (Olle Nordvall).

Andra perioden: 0–4 (37.02) Max Kjellsson (Olle Nordvall, Lukas Dahlberg), 0–5 (38.17) Lukas Dahlberg.

Tredje perioden: 0–6 (53.31) Lukas Dahlberg (Olle Nordvall, Gustav Persson), 1–6 (55.05) Noah Dohi (Hampus Sjöström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 2-0-3

Sollefteå U18: 5-0-0

Nästa match:

Tegs SK U18: Kovlands IshF, borta, 7 mars 18.30

Sollefteå U18: Vännäs Div 1, borta, 1 mars 16.30