Sollefteå U18 utklassade AIK-Hockey Härnösand U18 – vann med 8–1

Sollefteå U18 vann med 8–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Olle Nordvall avgjorde för Sollefteå U18

Tredje raka segern för Sollefteå U18

Sollefteå U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 8–1 (3–0, 3–0, 2–1).

AIK-Hockey Härnösand U18–Sollefteå U18 – mål för mål

Sollefteå U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Även i andra perioden var Sollefteå U18 starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom två mål av Totti Örnebjörk och ett mål av Lukas Dahlberg. Efter 3.12 i tredje perioden reducerade AIK-Hockey Härnösand U18 till 1–6 genom Alexander Hellström. Mer än så blev det dock inte för AIK-Hockey Härnösand U18.

5.39 in i tredje perioden slog Lukas Dahlberg till återigen på pass av Totti Örnebjörk och Olle Karolin och ökade ledningen.

Efter 14.00 slog Gustav Persson till framspelad av Jimmy Bergius och Totti Örnebjörk och ökade ledningen för Sollefteå U18. Det fastställde slutresultatet till 1–8.

Sollefteå U18:s Totti Örnebjörk stod för fyra poäng, varav två mål och Lukas Dahlberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

AIK-Hockey Härnösand U18 har två vinster och tre förluster och 10–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollefteå U18 har tre vinster och två förluster och 33–14 i målskillnad.

Det här betyder att Sollefteå U18 ligger på femte plats i tabellen och AIK-Hockey Härnösand U18 är på åttonde plats.

Lagen möts på nytt i Niphallen den 1 maj.

I nästa match möter AIK-Hockey Härnösand U18 Tegs SK U18 borta på lördag 1 november 12.15. Sollefteå U18 möter Vännäs HC U18 söndag 2 november 15.00 hemma.

AIK-Hockey Härnösand U18–Sollefteå U18 1–8 (0–3, 0–3, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (7.34) Olle Karolin (Lukas Dahlberg), 0–2 (17.28) Olle Nordvall (Max Kjellsson), 0–3 (19.54) Max Jonsson (Adrian Björkqvist, Olle Nordvall).

Andra perioden: 0–4 (21.26) Totti Örnebjörk (Adrian Björkqvist, Gustav Persson), 0–5 (31.25) Lukas Dahlberg, 0–6 (36.15) Totti Örnebjörk (Emil Stridsman).

Tredje perioden: 1–6 (43.12) Alexander Hellström, 1–7 (45.39) Lukas Dahlberg (Totti Örnebjörk, Olle Karolin), 1–8 (54.00) Gustav Persson (Jimmy Bergius, Totti Örnebjörk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Sollefteå U18: 3-0-2

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 1 november

Sollefteå U18: Vännäs HC, hemma, 2 november