Sollefteå U18 toppar tabellen efter seger mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18 vann med 8–2 mot Vännäs HC U18

Sollefteå U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Lukas Dahlberg tremålsskytt för Sollefteå U18

Segern mot Vännäs HC U18 på hemmaplan innebär att Sollefteå U18 nu är serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr, tre poäng före Kovland. Kovland har dock en match mindre spelad. Sollefteå U18 vann med 8–2 (2–1, 3–1, 3–0). Vännäs HC U18 ligger på femte plats i tabellen.

Därmed har Sollefteå U18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Lukas Dahlberg med tre mål för Sollefteå U18

Sollefteå U18 tog ledningen i första perioden genom Lukas Dahlberg.

Vännäs HC U18 kvitterade till 1–1 genom Vincent Dahl Franzén efter 13.47.

Efter 15.47 i matchen gjorde Sollefteå U18 2–1 genom Olle Nordvall.

Vännäs HC U18 kvitterade till 2–2 genom Vincent Dahl Franzén i början av andra perioden i andra perioden.

Sollefteå U18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–2 till 5–2.

Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Persson, Olle Nordvall och Lukas Dahlberg.

Sollefteå U18:s Olle Nordvall stod för två mål och två assists, Lukas Dahlberg gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Melvin Linder hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

Onsdag 4 februari 19.30 spelar Sollefteå U18 hemma mot Kovland U18. Vännäs HC U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall torsdag 5 februari 19.30.

Sollefteå U18–Vännäs HC U18 8–2 (2–1, 3–1, 3–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (9.58) Lukas Dahlberg (Olle Nordvall, Max Jonsson), 1–1 (13.47) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman), 2–1 (15.47) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Olle Karolin).

Andra perioden: 2–2 (20.17) Vincent Dahl Franzén, 3–2 (20.39) Lukas Dahlberg (Olle Nordvall, Olle Karolin), 4–2 (24.23) Max Kjellsson (Linus Möst Kristiansen, Joel Ringbert), 5–2 (35.41) Adrian Björkqvist (Melvin Linder, Gustav Persson).

Tredje perioden: 6–2 (45.38) Lukas Dahlberg (Melvin Linder), 7–2 (50.05) Olle Nordvall (Emil Stridsman), 8–2 (55.10) Gustav Persson (Melvin Linder, Casper Vörman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Vännäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Sollefteå U18: Kovlands IshF, hemma, 4 februari 19.30

Vännäs HC U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 5 februari 19.30