Sollefteå U18 fortsätter segersviten mot Njurunda U18

Sollefteå U18 vann med 8–1 mot Njurunda U18

Adrian Björkqvist med två mål för Sollefteå U18

Andra raka segern för Sollefteå U18

Sex raka segrar hade Sollefteå U18 mot just Njurunda U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 8–1 (1–0, 2–1, 5–0) hemma i Niphallen.

Det var andra raka för Sollefteå U18, efter 7–1-segern mot Nälden/Östersund U18 i premiären.

Adrian Björkqvist gjorde 1–0 till Sollefteå U18 efter 17 minuters spel efter förarbete från Max Jonsson och Gustav Persson.

Efter 10.10 i andra perioden gjorde Sollefteå U18 2–0 genom Adrian Björkqvist som gjorde sitt andra mål.

Njurunda U18 reducerade dock till 2–1 genom Oskar Sandström efter 19.25 av perioden.

Sollefteå U18 gjorde 3–1 genom Max Kjellsson efter 19.37.

Sollefteå U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Persson, Olle Nordvall, Lukas Dahlberg, Jimmy Bergius och Melvin Linder.

Sollefteå U18:s Adrian Björkqvist stod för två mål och tre assists, Gustav Persson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Melvin Linder gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

I nästa match möter Sollefteå U18 Ånge U18 borta och Njurunda U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 borta. Båda matcherna spelas måndag 19 januari 19.30.

Sollefteå U18–Njurunda U18 8–1 (1–0, 2–1, 5–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (17.20) Adrian Björkqvist (Max Jonsson, Gustav Persson).

Andra perioden: 2–0 (30.10) Adrian Björkqvist (Melvin Linder, Casper Vörman), 2–1 (39.25) Oskar Sandström (Anton Inkinen, Theodor Eriksson), 3–1 (39.37) Max Kjellsson (Joel Ringbert, Melvin Linder).

Tredje perioden: 4–1 (43.54) Jimmy Bergius, 5–1 (44.19) Gustav Persson (Adrian Björkqvist, Casper Vörman), 6–1 (49.08) Olle Nordvall (Adrian Björkqvist), 7–1 (50.00) Melvin Linder (Gustav Persson), 8–1 (57.04) Lukas Dahlberg (Adrian Björkqvist, Max Jonsson).

Nästa match:

Sollefteå U18: Ånge IK, borta, 19 januari 19.30

Njurunda U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 19 januari 19.30