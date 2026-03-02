Smakstart för Huddinge mot Flemingsberg

Huddinge vann med 6–1 mot Flemingsberg

Huddinges Alve Lundström tvåmålsskytt

Axel Ridderström gjorde målet för Flemingsberg

Huddinge har tagit greppet om matchserien mot Flemingsberg i playoff till kval till U20 nationell östra herr, efter seger hemma med 6–1 (1–0, 3–0, 2–1) i första matchen.

Alve Lundström tvåmålsskytt för Huddinge

Huddinge började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 49 sekunder slog Alve Lundström till framspelad av Olle Nyström och Erik Söderman.

Även i andra perioden var Huddinge starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Alve Lundström, Hampus Nilsson och Olle Nyström.

Efter 1.24 i tredje perioden ökade Huddinge på till 5–0 genom Matej Vucic.

Flemingsberg reducerade dock till 5–1 genom Axel Ridderström med 2.35 kvar att spela av perioden.

Huddinge kunde dock avgöra till 6–1 med 2.13 kvar av matchen genom Camilo Lovell.

Huddinges Olle Nyström stod för ett mål och två assists och Alve Lundström gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen möts igen på onsdag 19.40.

Huddinge–Flemingsberg 6–1 (1–0, 3–0, 2–1)

Playoff till kval till U20 nationell östra herr

Första perioden: 1–0 (0.49) Alve Lundström (Olle Nyström, Erik Söderman).

Andra perioden: 2–0 (25.54) Alve Lundström (Albin Andersson, Hampus Nilsson), 3–0 (33.39) Hampus Nilsson (Matej Vucic, Hugo Nüth), 4–0 (37.05) Olle Nyström.

Tredje perioden: 5–0 (41.24) Matej Vucic (Alve Lundström, Elliott Boström), 5–1 (57.25) Axel Ridderström (Kristoffer Paulrud, Jacob Heimer), 6–1 (57.47) Camilo Lovell (Elliott Boström, Olle Nyström).

Nästa match:

4 mars, 19.40, Flemingsberg–Huddinge