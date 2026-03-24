Smakstart för Färjestad mot Rögle
Följ HockeySverige på
Google news
Färjestad har tagit greppet mot Rögle, efter seger med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i första matchen på bortaplan i SM-kvartsfinalen.
Rögle–Färjestad – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
5.02 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Linus Johansson efter pass från Axel Bergkvist och Filip Roos.
3.32 in i tredje perioden fick Axel Bergkvist utdelning på pass av Jack Berglund och Linus Johansson och ökade ledningen. 8.35 in i perioden slog Daniel Zaar till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rögle.
Lagen möts igen på torsdag 19.00 i Catena Arena.
Rögle–Färjestad 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)
SM-kvartsfinalen, Catena Arena
Andra perioden: 0–1 (25.02) Linus Johansson (Axel Bergkvist, Filip Roos).
Tredje perioden: 0–2 (43.32) Axel Bergkvist (Jack Berglund, Linus Johansson), 1–2 (48.35) Daniel Zaar.
Ställning i serien: Rögle–Färjestad 0–1
Nästa match:
26 mars, 19.00, Rögle–Färjestad, i Catena Arena
Den här artikeln handlar om: