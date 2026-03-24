Smakstart för Färjestad mot Rögle

Seger för Färjestad med 2–1 mot Rögle

Axel Bergkvist matchvinnare för Färjestad

Daniel Zaar nätade för Rögle

Färjestad har tagit greppet mot Rögle, efter seger med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i första matchen på bortaplan i SM-kvartsfinalen.

Rögle–Färjestad – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

5.02 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Linus Johansson efter pass från Axel Bergkvist och Filip Roos.

3.32 in i tredje perioden fick Axel Bergkvist utdelning på pass av Jack Berglund och Linus Johansson och ökade ledningen. 8.35 in i perioden slog Daniel Zaar till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rögle.

Lagen möts igen på torsdag 19.00 i Catena Arena.

Rögle–Färjestad 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

SM-kvartsfinalen, Catena Arena

Andra perioden: 0–1 (25.02) Linus Johansson (Axel Bergkvist, Filip Roos).

Tredje perioden: 0–2 (43.32) Axel Bergkvist (Jack Berglund, Linus Johansson), 1–2 (48.35) Daniel Zaar.

Ställning i serien: Rögle–Färjestad 0–1

Nästa match:

26 mars, 19.00, Rögle–Färjestad, i Catena Arena