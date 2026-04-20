Slagläge för Björklöven efter ny seger

Björklöven segrade – 5–4 mot Bik Karlskoga

Fredrik Forsberg matchvinnare för Björklöven

Tredje raka segern för Björklöven

Björklöven är med stormsteg på väg mot seger mot Bik Karlskoga, efter seger med 5–4 (2–3, 1–1, 2–0) borta i Hockeyallsvenska finalen. Därmed leder Björklöven matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till Hockeyallsvenskan.

Segermålet för Björklöven stod Fredrik Forsberg för 17.49 in i tredje perioden.

Det var Björklövens femte raka seger mot Bik Karlskoga.

Bik Karlskoga nästa för Björklöven

Bik Karlskoga spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 4.54 i andra perioden nätade Albin Lundin på pass av Daniel Brodin och Marcus Nilsson och kvitterade för Björklöven. Bik Karlskogas Jonatan Harju gjorde 4–3 efter 7.25 framspelad av Kalle Jellvert och Hampus Plato.

15.04 in i tredje perioden nätade Björklövens Marcus Björk framspelad av Marcus Nilsson och Fredrik Forsberg och kvitterade. Efter 17.49 slog Fredrik Forsberg till på pass av Albin Lundin och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Björklövens Fredrik Forsberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Bik Karlskoga–Björklöven 4–5 (3–2, 1–1, 0–2)

Hockeyallsvenska finalen

Första perioden: 1–0 (7.44) Eero Teräväinen (Alexander Ljungkrantz, Jonatan Harju), 1–1 (10.41) Joel Mustonen (Daniel Brodin, Mathew Maione), 2–1 (11.45) Gustaf Franzén (Leevi Viitala, Jonatan Lundgren), 3–1 (14.17) Sander Vold Engebråten (Eero Teräväinen, Åke Stakkestad), 3–2 (17.58) Liam Dower Nilsson (Mathew Maione, Fredrik Forsberg).

Andra perioden: 3–3 (24.54) Albin Lundin (Daniel Brodin, Marcus Nilsson), 4–3 (27.25) Jonatan Harju (Kalle Jellvert, Hampus Plato).

Tredje perioden: 4–4 (55.04) Marcus Björk (Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg), 4–5 (57.49) Fredrik Forsberg (Albin Lundin).

Ställning i serien: Bik Karlskoga–Björklöven 0–3

Nästa match:

22 april, 19.00, Bik Karlskoga–Björklöven