Skutskär J20 vann efter förlängning mot Gävle

Skutskär J20 vann med 4–3 efter förlängning

Emil Lund avgjorde för Skutskär J20

Skutskär J20 gjorde tre raka mål

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Skutskär J20 avgöra den jämna matchen hemma mot Gävle i U20 division 1 västra A herr. Slutresultatet blev 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Emil Lund spelade en avgörande roll för Skutskär J20 med det vinnande målet i förlängningen.

Falu J20 nästa för Skutskär J20

Skutskär J20 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Efter 13.19 i andra perioden ökade Skutskär J20 på till 3–0 genom Linus Engman.

Gävle reducerade dock till 3–1 genom Calle Zetterholm efter 14.37 av perioden. Gävle reducerade och kvitterade till 3–3 genom Theodor Bognesand och Hebbe Englund med knappt fem minuter kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Skutskär J20 blev Emil Lund som 1.34 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

När lagen senast möttes blev det seger för Gävle med 8–5.

Den 20 december möts lagen återigen, då i Nynäshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Skutskär J20 Falu J20 i Lugnets Ishall 12.45. Gävle tar sig an Ludvika Hockey J20 borta 16.00.

Skutskär J20–Gävle 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 1–0 (0.54) Benjamin Rackner (Oskar Yng), 2–0 (3.18) Oskar Yng.

Andra perioden: 3–0 (33.19) Linus Engman (Fabian Lindqvist Lilja, Emil Lund), 3–1 (34.37) Calle Zetterholm (Wilmer Holmstedt).

Tredje perioden: 3–2 (42.02) Theodor Bognesand (Oskar Lundström, Jonathan Flink), 3–3 (55.46) Hebbe Englund (Oliver Carlsson, Wilmer Sahanen).

Förlängning: 4–3 (61.34) Emil Lund (Fabian Lindqvist Lilja).

Nästa match:

Skutskär J20: Falu IF, borta, 18 oktober

Gävle: Ludvika Hockey Förening U23, borta, 18 oktober