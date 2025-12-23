Skrällseger när Seattle besegrade Anaheim Ducks

Seger för Seattle med 3–1 mot Anaheim Ducks

Jordan Eberle med två mål för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Bottenlaget Seattle överraskade i NHL när laget besegrade serieledande Anaheim Ducks på bortaplan i Honda Center. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).

Första perioden blev mållös.

4.49 in i andra perioden gjorde Seattle 1–0. Målskytt var Frederick Gaudreau efter förarbete av Shane Wright och Kaapo Kakko.

Efter 15.40 i andra perioden nätade Mikael Granlund på pass av Jacob Trouba och Jackson Lacombe och kvitterade för Anaheim Ducks.

10.04 in i tredje perioden slog Jordan Eberle till framspelad av Matthew Beniers och Kaapo Kakko och gav laget ledningen.

Jordan Eberle stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 35 sekunder kvar att spela med assist av Eeli Tolvanen. 1–3-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Anaheim Ducks med 15–19 och Seattle med 13–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Seattle med 3–1.

Anaheim Ducks tar sig an Los Angeles i nästa match borta söndag 28 december 03.00. Seattle möter Los Angeles borta onsdag 24 december 04.00.

