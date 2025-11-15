Skövde HC vände underläge och vann

Skövde HC-seger med 6–4 mot Grästorp

Anton Pirinen matchvinnare för Skövde HC

Skövde HC:s tredje seger för säsongen

Skövde HC låg under inför sista perioden i bortamatchen i U20 division 1 B syd herr mot Grästorp. Men laget vände underläget och vann med 6–4 (1–1, 1–2, 4–1) i lördagens match i Åse & Viste Arena.

Mariestad nästa för Skövde HC

Första perioden var jämn. Grästorp inledde bäst och tog ledningen genom Ludvig Niska efter 10.12, men Skövde HC kvitterade genom Olle Strömqvist i slutet av perioden. Grästorp startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Max Olsson och Helge Karlsson innan Skövde HC svarade och gjorde 3–2 genom Leo Brunstedt. Skövde HC hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.09 genom Olle Strömqvist och gick upp till 3–4 innan Grästorp svarade.

4–6 blev det till slut för Skövde HC.

Skövde HC:s Leo Brunstedt stod för tre poäng, varav två mål.

Grästorp har en vinst och fyra förluster och 13–38 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skövde HC har tre vinster och två förluster och 20–18 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Grästorp sist i serien medan Skövde HC är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Skövde Hockey Club vunnit.

Lördag 22 november möter Grästorp Alingsås borta 17.15 och Skövde HC möter Mariestad hemma 14.00.

Grästorp–Skövde HC 4–6 (1–1, 2–1, 1–4)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (10.12) Ludvig Niska (Alexander Sandberg-Lundin, Max Olsson), 1–1 (18.11) Olle Strömqvist (Arvid Nilsson).

Andra perioden: 2–1 (23.38) Max Olsson, 3–1 (28.53) Helge Karlsson (Elias Johansson), 3–2 (34.07) Leo Brunstedt (Arvid Nilsson).

Tredje perioden: 3–3 (48.09) Olle Strömqvist (Loke Jonsson), 3–4 (51.39) Wilmer Eriksson (Lukas Johannesson, Loke Jonsson), 4–4 (52.11) Elias Johansson, 4–5 (56.03) Anton Pirinen (Leo Brunstedt), 4–6 (59.52) Leo Brunstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 1-0-4

Skövde HC: 3-0-2

Nästa match:

Grästorp: Sörhaga/Alingsås, borta, 22 november

Skövde HC: Mariestads BoIS HC, hemma, 22 november