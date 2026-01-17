Skövde HC utklassade Mighty Ravens – vann med 14–4

Skövde HC vann med 14–4 mot Mighty Ravens

Leo Brunstedt avgjorde för Skövde HC

Fjärde raka förlusten för Mighty Ravens

Skövde HC övertygade när laget vann på hemmaplan mot Mighty Ravens i U20 Div 1 B syd vår herr med hela 14–4 (6–0, 5–1, 3–3).

Resultatet innebär att Mighty Ravens nu har fyra förluster i rad.

Skövde HC–Mighty Ravens – mål för mål

Skövde HC dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 6–0.

Skövde HC tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 7–0 efter 1.42 genom Wilmer Eriksson och gick upp till 10–0 innan Mighty Ravens svarade.

I periodpausen hade Skövde HC ledningen med 11–1.

Skövde HC startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 11–1 till 12–1. Till slut blev det 14–4.

Jacob Emanuelsson gjorde två mål för Skövde HC och spelade dessutom fram till tre mål, Leo Brunstedt stod för tre mål och ett assist, William Magnusson gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Henrik Szwengier gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Wilmer Eriksson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Hugo Björkblom hade tre assists. Isac Tolf hade tre assists för Mighty Ravens.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Stångebro Ishall.

I nästa match möter Skövde HC Guts/Valdemarsvik hemma på lördag 24 januari 14.00. Mighty Ravens möter Mjölby tisdag 20 januari 19.30 borta.

Skövde HC–Mighty Ravens 14–4 (6–0, 5–1, 3–3)

U20 Div 1 B syd vår herr, Billingehov

Första perioden: 1–0 (4.31) Henrik Szwengier, 2–0 (8.45) Anton Pirinen (Vidar Erlingsson, Wilmer Eriksson), 3–0 (9.06) William Samuelsson (Henrik Szwengier), 4–0 (11.29) Henrik Szwengier, 5–0 (16.17) Leo Brunstedt (Hugo Björkblom, William Magnusson), 6–0 (18.42) Jacob Emanuelsson (William Magnusson, Hugo Björkblom).

Andra perioden: 7–0 (21.42) Wilmer Eriksson (Leo Dydiszko, Emil Forsbohl), 8–0 (23.59) Henrik Szwengier (Lukas Johannesson, Gustav Hultman), 9–0 (29.05) Jacob Emanuelsson (Leo Brunstedt, William Magnusson), 10–0 (30.48) William Magnusson (Jacob Emanuelsson, Hugo Björkblom), 10–1 (33.10) Gustav Ström (Isac Tolf, Gergö Kotán), 11–1 (36.25) William Samuelsson (Gustav Hultman).

Tredje perioden: 12–1 (46.16) Leo Brunstedt (Arvid Nilsson, Jacob Emanuelsson), 12–2 (47.45) Melker Löfdahl (Isac Tolf), 13–2 (52.37) Leo Dydiszko (Emil Forsbohl, Wilmer Eriksson), 13–3 (55.21) Hugo Ahlenbäck (Isac Tolf), 14–3 (58.48) Leo Brunstedt (Jacob Emanuelsson), 14–4 (59.44) Melker Löfdahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-1-2

Mighty Ravens: 1-0-4

Nästa match:

Skövde HC: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 24 januari 14.00

Mighty Ravens: Mjölby HC, borta, 20 januari 19.30